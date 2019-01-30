На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як змінилися актори серіалу Клон і де вони зараз
-
- 1045
Клон – найяскравіший і найбільш видовищний серіал двохтисячних. Радіо МАКСИМУМ із великим задоволенням пропонує подивитися, як справи у акторів, які зіграли улюблених героїв у стрічці!
Свого часу ми цілими сім'ями збиралися перед екранами, щоб дізнатися, що сталося з Джад і Лукасом. Розповідаємо, як зараз живуть наші улюблені актори, що виконали головні ролі у серіалі Клон.
І ще: Едвард Руки-ножиці через 28 років: як змінилися улюблені герої
Джованна Антонеллі – Джад
Красуня Джованна Антонеллі, яка виступила в ролі непокірної і норовливої Джад, на знімальному майданчику зустріла справжню любов. Бразилійка так сумлінно "грала" пристрасть до Лукаса (Мурілу Бенісіо), що після закінчення зйомок пара оголосила про свої стосунки. Через три роки у акторів народився син, але це не допомогло палкій закоханості перерости в міцну сім'ю: незабаром Джованна і Мурілу розлучилися.
Мурілу Бенісіо – Лукас
У Мурілу Бенісіо, крім сина П'єтро від Джованні Антонеллі, є старший, 22-річний син Антоні від бразильської актриси Алессандри Негріни. Ось уже кілька років актор живе в цивільному шлюбі з колегою Деборою Фалабеллою, яка в серіалі Клон зіграла його ... дочку. Бенісіо продовжує зніматися в бразильських фільмах і телесеріалах, однак успіх Клона йому так і не вдалося повторити.
Летісія Сабателла – Латіффа
Мабуть, найбільш творчою зіркою серіалу Клон виявилася Летісія Сабателла, яка зіграла Латіффу. Актриса зараз знімається не тільки в серіалах, а й у фільмах, грає в театрі і співає. Летісія була одружена з актором Анжело Антоніо, з яким розлучилася через його зради. Зараз вона щаслива в шлюбі з актором Фернанду Алвіс Пінту. Від першого шлюбу у Летісії є 26-річна дочка Клара.
Далтон Віг – Саїд
Сьогодні 54-річний Далтон Віг – успішний актор, продюсер і телеведучий. У кіно Далтон потрапив абсолютно випадково, хоча мріяв про сцену з самого дитинства. Далтон Віг стажувався в американському коледжі, отримав освіту рекламного брокера, а потім почав вивчати акторську майстерність у театральній школі. Поступово він грав у театрі, пізніше працював телеведучим і почав зніматися в кіно. Дебютував на ТБ в серіалі Велика засідка. У 2001 році він отримав одну з головних ролей в серіалі Клон, який і зробив його справжньою зіркою екрану.
Дебора Фалабелла – Мел
На момент зйомок в серіалі Клоні Деборі було всього 22 роки. Роль Мел, дівчини з багатої сім'ї, яка стає наркоманкою, миттєво прославила актрису і зробила її зіркою світового масштабу. Далі були ролі в таких популярних телевізійних проектах, як Володарка долі і Два обличчя, а паралельно Дебора грала в повнометражних стрічках, працювала на телебаченні ведучою. У 2005 році Фалабелла вийшла заміж за популярного співака Едуардо Іполіто. Їх шлюб тривав п'ять років, і в 2009-му актриса навіть подарувала обранцеві дочку Ніну. Однак вже через рік після народження малятка закохані розлучилися.
Карла Діас – Хадіжа
Карла грала дочку Джад – Хадіжу. Ця роль прославила дівчину не тільки в рідній Бразилії, але і в Україні. Діас і сьогодні продовжує зніматися в серіалах. Робить вона це з успіхом: серед її трофеїв п'ять нагород в номінації "Найкраща молода актриса".
Стефані Бріту – Саміра
Глядачеві ім'я Стефані Бріту здається дивовижним, адже цю дівчину ми запам'ятали як Саміру, свавільну і часто безкомпромісну дочку Латіффи. Вона всіляко намагалася не тільки уникати носіння хустки, а й хотіла викорінити у своєму житті всі східні традиції предків. Зараз Стефані вже не та дівчинка з копицею красивого волосся. Їй 31, вона продовжує зніматися в серіалах і працює телеведучою на дитячому каналі. Життя актриси після серіалу важко назвати казкою, хоча починалося все дуже добре. У 2007-му вона вийшла заміж за нападника футбольного клубу "Челсі" Алешандре Пато. Весілля нагадувало історію Попелюшки, тільки кінець у неї безрадісний. Пара розпалася через рік, і судові позови розорили Бріту.
Даніела Ескобар – Маїза
На відміну від шанувальників, Даніела Ескобар вважає своєю найяскравішою роботою роль Белли в серіалі Бразильська акварель, але ж ніяк не роль Маїзи у Клоні. Може бути, ображена на життя і на всіх оточуючих героїня не дуже симпатична актрисі?
Віра Фішер – Іветі
Бразильська кіноактриса німецького походження Віра Фішер починала свою кар'єру як модель. У віці 18 років вона вже виграла конкурс краси Міс Бразилія. Але справжню славу їй принесли зйомки в серіалах: Сімейні узи, Клон, Фатальний спадок, Шалені гроші, Дороги Індії і інші.
Еліане Жіардіні – Назіра
Еліане дістався, мабуть, один з найбільш неоднозначних і найбільш яскравих образів в серіалі. Її Назіра дратувала, одночасно викликаючи нестримний регіт. Її казки про прекрасне життя східної принцеси міцно засіли в пам'яті у кожного, хто хоч раз дивився серіал Клон. Сама Еліане зізнавалася, що зйомки в популярній мильній опері були чи не найбільш приємним досвідом в її житті. До слова, в рідній Бразилії глядачі Жіардіні просто обожнюють.
Читайте також: Малкольм у центрі уваги: як змінилися зірки серіалу
-
09:26Замість кави: ідеальні напої, які збадьорять вранці
-
08:54Спокуслива Ратажковскі знялась у рекламі власної білизни (18+)
-
08:31Забудь про День Валентина: у США з'явився незвичайний бар
-
07:53Кому не варто працювати понаднормово: відповідь учених
-
07:31Умільці оснастили Запорожець вертикальними дверима від Tesla
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
- 06 лютого
-
21:46Епатажна реперка Нікі Мінаж показала оголені груди
-
21:15Названий найнебезпечніший алкогольний напій
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
20:38Ці популярні пам'ятки світу зникли назавжди
-
20:12Декілька вагомих причин пити каву щоранку
-
19:45Зірка Аквамена показала спокусливе фото у чорній міні-сукні
-
19:16На YouTube з'явилася функція, яка сподобається кожному
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
18:15Хлопець знайшов на кухні невідомих істот: шокуючі фото
-
17:44Що довжина пальців розкаже про вашу сексуальність
-
17:30Freedom jazz – Cupidon: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2019
-
17:17Як виглядає наймодніший принт 2019 року
-
16:58TAYANNA випустила тизер пісні, яку готувала на Нацвідбір 2019
-
16:43Ця рослина підвищує чоловічу силу і вона доступна кожному
-
16:16Зухвала модель збентежила фанатів знімками у шкіряній білизні
-
15:58Дамбо: новий трейлер фільм про слоненя від Тіма Бертона
-
15:46На Місяці зафіксована рекордно низька температура
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
- 06 лютого
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
15:37Вийшла нова смішна пародія на хіт ПЛАКАЛА з Тимошенко і Порошенком
-
14:14Google допоможе перевірити безпеку паролів: як це зробити
-
12:40Анекдоти дня: найвеселіші жарти цієї середи, які розсмішать вас
-
09:51Facebook дозволив видаляти повідомлення: як це працює
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 6 лютого
- 05 лютого
-
22:26Apple розпочала продаж відновленого iPhone X
-
19:117 правил безпечної їзди взимку, які має знати кожен водій
-
15:18Гройсман, де дороги: українські водії влаштували новий флешмоб
-
13:16Приколи дня: найкращі жарти, які розсмішать вас до сліз
-
10:49Укрзалізниця проведе експеримент над пасажирами
-
08:28Китайський Новий рік 2019: історія, традиції та заборони
-
07:15Прогноз погоди 5 лютого в Україні
- 04 лютого
-
19:21Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
-
17:00Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
-
15:00iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
-
12:30Анекдоти дня: найкращі жарти про понеділок, які вас розвеселять
-
10:29Популярні пісні: плейлист нових музичних новинок тижня
-
07:15Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 лютого 2019 для знаків Зодіаку
- 03 лютого
-
23:15Голос країни 9 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
20:20Як правильно їсти бутерброди: поради від Супрун
-
17:15Дівчина тижня: гаряча модель Констанс Нуньєс, яка шаленіє від потужних машин (18+)
-
13:18Найпопулярніші кросівки в Instagram: свіжий рейтинг