Як змінилися актори серіалу Клон і де вони зараз

Клон – найяскравіший і найбільш видовищний серіал двохтисячних. Радіо МАКСИМУМ із великим задоволенням пропонує подивитися, як справи у акторів, які зіграли улюблених героїв у стрічці!

Свого часу ми цілими сім'ями збиралися перед екранами, щоб дізнатися, що сталося з Джад і Лукасом. Розповідаємо, як зараз живуть наші улюблені актори, що виконали головні ролі у серіалі Клон.

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Джованна Антонеллі – Джад

Кадр з серіалу Клон

Красуня Джованна Антонеллі, яка виступила в ролі непокірної і норовливої Джад, на знімальному майданчику зустріла справжню любов. Бразилійка так сумлінно "грала" пристрасть до Лукаса (Мурілу Бенісіо), що після закінчення зйомок пара оголосила про свої стосунки. Через три роки у акторів народився син, але це не допомогло палкій закоханості перерости в міцну сім'ю: незабаром Джованна і Мурілу розлучилися.

Джованна Антонеллі зараз

Мурілу Бенісіо – Лукас

Кадр з серіалу Клон, Лукас

У Мурілу Бенісіо, крім сина П'єтро від Джованні Антонеллі, є старший, 22-річний син Антоні від бразильської актриси Алессандри Негріни. Ось уже кілька років актор живе в цивільному шлюбі з колегою Деборою Фалабеллою, яка в серіалі Клон зіграла його ... дочку. Бенісіо продовжує зніматися в бразильських фільмах і телесеріалах, однак успіх Клона йому так і не вдалося повторити.

Мурілу Бенісіо

Летісія Сабателла – Латіффа

Латіффа з серіалу Клон

Мабуть, найбільш творчою зіркою серіалу Клон виявилася Летісія Сабателла, яка зіграла Латіффу. Актриса зараз знімається не тільки в серіалах, а й у фільмах, грає в театрі і співає. Летісія була одружена з актором Анжело Антоніо, з яким розлучилася через його зради. Зараз вона щаслива в шлюбі з актором Фернанду Алвіс Пінту. Від першого шлюбу у Летісії є 26-річна дочка Клара.

Летісія Сабателла у 2019 році

Далтон Віг – Саїд

Саїд дав Джад ляпаса

Сьогодні 54-річний Далтон Віг – успішний актор, продюсер і телеведучий. У кіно Далтон потрапив абсолютно випадково, хоча мріяв про сцену з самого дитинства. Далтон Віг стажувався в американському коледжі, отримав освіту рекламного брокера, а потім почав вивчати акторську майстерність у театральній школі. Поступово він грав у театрі, пізніше працював телеведучим і почав зніматися в кіно. Дебютував на ТБ в серіалі Велика засідка. У 2001 році він отримав одну з головних ролей в серіалі Клон, який і зробив його справжньою зіркою екрану.

Актор Далтон Віг

Дебора Фалабелла – Мел

Мел з Клону

На момент зйомок в серіалі Клоні Деборі було всього 22 роки. Роль Мел, дівчини з багатої сім'ї, яка стає наркоманкою, миттєво прославила актрису і зробила її зіркою світового масштабу. Далі були ролі в таких популярних телевізійних проектах, як Володарка долі і Два обличчя, а паралельно Дебора грала в повнометражних стрічках, працювала на телебаченні ведучою. У 2005 році Фалабелла вийшла заміж за популярного співака Едуардо Іполіто. Їх шлюб тривав п'ять років, і в 2009-му актриса навіть подарувала обранцеві дочку Ніну. Однак вже через рік після народження малятка закохані розлучилися.

Дебора Фалабелла

Карла Діас – Хадіжа

Хадіжа і Карла Діас

Карла грала дочку Джад – Хадіжу. Ця роль прославила дівчину не тільки в рідній Бразилії, але і в Україні. Діас і сьогодні продовжує зніматися в серіалах. Робить вона це з успіхом: серед її трофеїв п'ять нагород в номінації "Найкраща молода актриса".

Карла Діас у 2018 році

Стефані Бріту – Саміра

Клон, Саміра втікає з дому

Глядачеві ім'я Стефані Бріту здається дивовижним, адже цю дівчину ми запам'ятали як Саміру, свавільну і часто безкомпромісну дочку Латіффи. Вона всіляко намагалася не тільки уникати носіння хустки, а й хотіла викорінити у своєму житті всі східні традиції предків. Зараз Стефані вже не та дівчинка з копицею красивого волосся. Їй 31, вона продовжує зніматися в серіалах і працює телеведучою на дитячому каналі. Життя актриси після серіалу важко назвати казкою, хоча починалося все дуже добре. У 2007-му вона вийшла заміж за нападника футбольного клубу "Челсі" Алешандре Пато. Весілля нагадувало історію Попелюшки, тільки кінець у неї безрадісний. Пара розпалася через рік, і судові позови розорили Бріту.

Стефані де Бріту

Даніела Ескобар – Маїза

Маіза

На відміну від шанувальників, Даніела Ескобар вважає своєю найяскравішою роботою роль Белли в серіалі Бразильська акварель, але ж ніяк не роль Маїзи у Клоні. Може бути, ображена на життя і на всіх оточуючих героїня не дуже симпатична актрисі?

Даніела Ескобар

Віра Фішер – Іветі

Іветі з серіалу Клон

Бразильська кіноактриса німецького походження Віра Фішер починала свою кар'єру як модель. У віці 18 років вона вже виграла конкурс краси Міс Бразилія. Але справжню славу їй принесли зйомки в серіалах: Сімейні узи, Клон, Фатальний спадок, Шалені гроші, Дороги Індії і інші.

Віра Фішер

Еліане Жіардіні – Назіра

Кадр з серіалу Клон

Еліане дістався, мабуть, один з найбільш неоднозначних і найбільш яскравих образів в серіалі. Її Назіра дратувала, одночасно викликаючи нестримний регіт. Її казки про прекрасне життя східної принцеси міцно засіли в пам'яті у кожного, хто хоч раз дивився серіал Клон. Сама Еліане зізнавалася, що зйомки в популярній мильній опері були чи не найбільш приємним досвідом в її житті. До слова, в рідній Бразилії глядачі Жіардіні просто обожнюють.

Еліане Жіардіні

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