Кеті Перрі вразила фігурою через півтора місяця після пологів

Декретна відпустка знаменитої американської співачки Кеті Перрі виявилася зовсім короткою. Їх з Орландо Блумом дочка народилася в кінці серпня, а Перрі вже взялася за роботу.

Кеті – одна з членів журі в американському талант-шоу American Idol. Зйомки нового сезону вже почалися, тому співачка тепер проводить час, не тільки змінюючи пелюшки, але і в знімальному павільйоні.

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На офіційній сторінці American Idol в Instagram вже з'явилося перше фото зі зйомок шоу. На ньому Перрі в оточенні колег позує в яскравому чорно-білому костюмі і капелюшку з принтом, що нагадує забарвлення далматинця.

У коментарях до знімка шанувальники Перрі відзначили, що вона у чудовій формі, попри те, що тільки відновлюється після народження дитини. "Кеті Перрі прекрасна, як завжди", "Кеті відмінно виглядає", "Перрі зірка", "Кеті Перрі королева", "Кеті виглядає неймовірно квітучою", – пишуть користувачі мережі в коментарях під фото.

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