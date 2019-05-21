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Зірка Гри престолів зізналась, чому ходила до психолога
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Популярна акторка та зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер розповіла про те, як ледь не померла кілька років тому та змушена була відвідувати психолога. Важко повірити, що красуня таке пережила!
23-річна англійська акторка Софі Тернер, якій принесла славу роль Санси Старк у серіалі Гра престолів, нещодавно дала розлоге інтерв'ю, у якому розповіла про нелюбов до себе та зустрічі з психологом.
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Виявилось, що красуня, яка нещодавно вийшла заміж за співака Джо Джонаса та стала зіркою нових "Людей Ікс", у підлітковому віці ледь не померла через постійні дієти. Дівчина розповіла, що мала зайву вагу, і це стало її причиною відмови від їжі взагалі. Тому без допомоги психолога та лікарів зараз Софі б не виглядала так неймовірно на червоних доріжках. Не обійшлось і без підтримки її коханого Джонаса.
"Він сказав, що не може бути зі мною, поки я не полюблю себе. Він не міг бачити, що я кохаю його більше, аніж саму себе", – зізналась дівчина.
Тому вона доволі довго боролась із наслідками жорстоких дієт та повертала здоров'я, хоч і не вірила, що можна бути повністю щасливою, маючи зайві кілограми. Але зараз Софі все ж поборола минулі травми і навіть не береться за ролі, які потребують схуднення, адже фізичне та психічне здоров'я значно дорожче, аніж гроші.
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