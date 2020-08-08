Дастіну Хоффману – 83! Цікаві фільми з актором: від Тутсі до Людини дощу

У Голлівуді за актором Дастіном Хоффманом закріпилася слава "хамелеона" – актора, який може перетворитися на будь-який образ і геніально зіграти навіть найскладнішу роль. Сьогодні Дастін Хоффман відзначає свій 83-й день народження.

Випускник

Фільм Випускник (1967) називають кінематографічним дебютом Хоффмана. Актор виконав в ньому роль Бенджаміна Бреддока, молодого випускника коледжу, спокушеного дорослою жінкою місіс Робінсон, яку зіграла Енн Бенкрофт. Крім призів, присуджених фільму і режисеру, молодий актор був відзначений преміями BAFTA і Золотий глобус за найкращий дебют, а також номінований на Оскар за найкращу чоловічу роль.

Маленька велика людина

Різниця у віці між Хоффманом і його героєм ніколи не була перешкодою в роботі: в 37 років йому довелося перевтілюватися на 120-річного старого. Під час підготовки до зйомок він по годині кричав у своїй гримерці, щоб його голос почав по-старечому скрипіти. Старий дід Джек Крабб розповідає історику про своє життя на тлі войовничої історії Дикого Заходу. У дитинстві Джек потрапив до індіанців і був вихований ними, і під час протистояння між ними і американською кавалерією він ніяк не може вибрати, з ким він. Цей фільм один з найвідоміших вестернів в історії кінематографа.

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Солом'яні пси

Солом'яні пси Сема Пекінпа один з найскладніших і найбільш суперечливих фільмів початку сімдесятих. У ньому Хоффман з'являється в абсолютно нетиповому для себе амплуа (за його словами, він взяв цю роль тільки заради грошей): актор грає лагідного американського математика Девіда Самнера, зломлену людину, яка постійно на межі. Хоффман дивовижно зображує муки і ідею темної сторони людини, яка ховається у всіх нас.

Марафонець

У цьому фільмі Хоффман зіграв студента Томаса Леві, який вплутався в нацистську змову. У найбільш знаменитій сцені фільму, де доктор Зелле катує студента, Хоффман кричав так переконливо, що Лоуренс Олів'є, який зіграв Зелла, боявся дійсно поранити свого напарника.

Тутсі

До теми соціальних ролей у чоловіків і жінок Хоффман повернувся в фільмі Тутсі. Тут він мав ще одне дивовижне перевтілення: він грає чоловіка, який видає себе за жінку. Герой Хоффмана актор-невдаха Майкл Дорсі. Зневірившись знайти роботу, він переодягається в жінку і вирушає на проби серіалу на жіночу роль. Тут йому несподівано усміхається удача, і Майкл Дорсі тимчасово перевтілюється на Дороті Майклз. Робота в серіалі затягує, в Дороті безпам'ятно закохується мільйонер, тим часом як сам актор теж закохується, але в жінку. Після виходу цього фільму критики навіть жартували, що Хоффману можна буде присуджувати дві нагороди.

Людина дощу

Історія двох братів: самовпевненого і егоїстичного Чарлі (Том Круз) і аутиста Реймонда (Дастін Хоффман) отримала чотири Оскара. Після смерті батька Чарлі дізнається, що батько залишив весь спадок не йому, а хворому брату. Розлютившись, він забирає Реймонда з лікарні, сподіваючись, що змусить його відмовитися від спадщини. Щоб зіграти хворого на аутизм Реймонда Хоффман довго спілкувався з психіатрами. Це принесло плоди: актор отримав свого другого Оскара, і створив стиль, що став загальноприйнятим: "як грати ненормальних в кіно".

Парфумер: Історія одного вбивці

Мати Жана-Батіста народила його на ринку і викинула. Він дивом вижив і ріс сиротою. В юному віці герой поступив на роботу до іменитого парфумера. Молода людина володіла унікальним нюхом і вміла складати прекрасні духи. Тоді він і загорівся ідеєю скласти ідеальний аромат. Для досягнення мети Жан-Батіст придивляється до місцевих дівчат, бажаючи "витягти" їх запахи.

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