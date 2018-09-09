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Зірка Гри престолів жорстко відповіла хейтерам

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Акторка дивилася зворушливий серіал про тварин і розплакалася - фото 1
Акторка дивилася зворушливий серіал про тварин і розплакалася / instagram

Відома британська акторка Ліна Хіді (Серсея Ланністер з Гри престолів) дуже втомилася від злих хейтерів.

Сміливе зізнання, у вигляді відвертого селфі, акторка зробила в Instagram. На ньому вона не може приховати сльози на обличчі. Також акторка вирішила сфотографувати себе без макіяжу.

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За словами акторки, вона дивилася зворушливий серіал про тварин і розплакалася. Проте вже через кілька хвилин зірка "Гри престолів" була змушена додати до підпису жорстку відповідь. Зокрема, зірка написала, що "їй вже сто років, її краса тане, а сама вона виглядає втомленою".

Разом з цим акторка додала, що прекрасне батьківство вичавлює з неї всі соки. Хіді заявила, що досвід, який вона прожила, осів на її обличчі, а очі можуть розповісти тисячу історій.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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