Зірка Гри престолів жорстко відповіла хейтерам

Відома британська акторка Ліна Хіді (Серсея Ланністер з Гри престолів) дуже втомилася від злих хейтерів.

Сміливе зізнання, у вигляді відвертого селфі, акторка зробила в Instagram. На ньому вона не може приховати сльози на обличчі. Також акторка вирішила сфотографувати себе без макіяжу.

І ще: Зірка Гри престолів спрогнозував кінцівку серіалу

За словами акторки, вона дивилася зворушливий серіал про тварин і розплакалася. Проте вже через кілька хвилин зірка "Гри престолів" була змушена додати до підпису жорстку відповідь. Зокрема, зірка написала, що "їй вже сто років, її краса тане, а сама вона виглядає втомленою".

Разом з цим акторка додала, що прекрасне батьківство вичавлює з неї всі соки. Хіді заявила, що досвід, який вона прожила, осів на її обличчі, а очі можуть розповісти тисячу історій.

Читайте також: На честь героя Гри престолів створять пиво