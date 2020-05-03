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Коронавірус Карантин

Зірка Гри престолів встановив світовий рекорд

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Хафтор Юліус Бйорнссон - фото 1
Хафтор Юліус Бйорнссон / livejournal

Ісландський пауерліфтер і актор Хафтор Юліус Бйорнссон, відомий за роллю Григора Клігана (Гори) в серіалі "Гра престолів", встановив світовий рекорд у становій екіпірувальній тязі. Відео з рекордним підходом атлета з'явилося у Youtube.

Так, Хафтор Юліус Бйорнссон підняв штангу вагою 501 кг. Попередній рекорд належав британцю Едді Хоулі з результатом у 500 кг.

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Через ситуацію з коронавірусом спортсмен встановив рекорд у власному спортивному залі в Ісландії, а не на офіційних змаганнях.

Нагадаємо, Бйорнссон – багаторазовий призер змагань за звання найсильнішої людини планети. У 2019 спортсмен взяв вагу у 474 кг. А у "Грі престолів 31-річний актор, знімався з 2014 по 2019 рік.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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