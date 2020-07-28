Зірка Гри престолів уперше стала мамою: у неї народилась дівчинка

Актриса Софі Тернер і музикант Джо Джонас стали батьками вперше. У пари народилася дочка. За даними TMZ, виконавиця ролі Санси Старк у "Грі престолів" народила дитину ще минулого тижня в одній з лікарень Лос-Анджелеса.

Зазначимо, що подружжя до останнього тримало у секреті ймовірну дату народження первістка. У їхніх соціальних мережах теж немає ані найменшого натяку на те, що Софі та Джо стали батьками.

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"Минулої середи Джо і Софі стали батьками маленької дівчинки і знаходяться на сьомому небі від щастя, – розповіло джерело виданню Entertainment Tonight. – Вони одержимі нею і не можуть перестати радіти поповненню у своїй родині. Вони не поспішають, щоб насолодитися цим особливим моментом і поки поділилися новиною тільки з сім'єю і друзями. Через пандемію Джо і Софі дуже обережно ставляться до того, хто перебуває поруч з ними і їхньою донькою".

Наразі представники Тернер і Джонас не підтвердили цю інформацію.

Нагадаємо, Джо Джонас і Софі Тернер офіційно стали чоловіком і дружиною в травні минулого року у Лас-Вегасі. Після цього вони провели урочисту весільну церемонію у маєтку XVIII століття на півдні Франції. Наречена була в сукні Louis Vuitton, а наречений – у костюмі Berluti.

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