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Зірка Гри престолів Софі Тернер змінила образ для Vogue

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Софі Тернер у новій зйомці - фото 1
Софі Тернер у новій зйомці / instagram.com/sophiet

Акторка Софі Тернер, яка прославилась завдяки Грі престолів, потішила фанатів сонячними знімками з нової фотосесії. Зірка стала героїнею нового номера популярного глянцю Vogue.

23-річна англійська акторка Софі Тернер, яка зіграла роль Санси Старк у Грі престолів, а також Джин грей у "Людях Ікс", зараз активно їздить світом та прикрашає обкладинки відомих глянців. Не виключенням став і свіжий номер видання VOGUE CHINA, для якого Софі знову стала "стильною школяркою".

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Першими кадрами Тернер поділилась на своєму акаунті в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 13 мільйонів користувачів. Відзначимо, що це перша співпраця акторки з відомим глянцем.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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