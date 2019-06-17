Юна копія: донька Моніки Беллуччі у корсеті захопила фанатів

Дочка Моніки Беллуччі Дева Кассель зачарувала своєю вродою на одному зі своїх перших світських заходів, а саме показі від знаменитого бренду Dolce&Gabbana. Юна модель стала обличчям модного дому, і це зовсім не дивно!

14-річна Дева Кассель вирішила йти шляхом своєї відомої матусі Моніки Беллуччі. Нещодавно юна копія однієї із найкрасивіших жінок світу відвідала показ чоловічої колекції Dolce&Gabbana у Мілані. Ще весною дівчина підписала контракт з брендом, а зараз починає виходити у світ. Важко не помітити, як Дева нагадує молоду Моніку. До того ж, модель вже надає перевагу ефектним образам. Для показу вона обрала чорний костюм поверх червоного мереживного корсета. Здається, ця дівчина за кілька років почне підкорювати серця всіх, хто її побачить.

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