Зірка Гри престолів розповіла про неприємні моменти зйомок

Актриса Софі Тернер зізналася, що під час зйомок їй забороняли мити голову. Ці правила були введені для того, щоб зовнішній вигляд її персонажа був справжнім.

22-річна Софі розповіла, що протягом перших сезонів їй дозволяли мити волосся і з цим не було жодних проблем, так як її героїня була аристократичною дівчиною. Але починаючи з п'ятого сезону серіалу продюсери їй почали забороняти мити волосся. За її словами це було огидно, але зараз їй дозволили носити перуку, чим актриса дуже задоволена.

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Софі Тернер забороняли мити голову під час зйомок

Продюсери "Гри престолів" заборонили Софі Тернер мити волосся тому, що це тепер має відповідати її сценічному образу, і фанати десь праві в тому, що це безпосередньо пов'язано з долею її персонажа.

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