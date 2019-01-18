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Зірка Гри престолів розповіла про неприємні моменти зйомок

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Актриса Софі Тернер - фото 1
Актриса Софі Тернер / instagram

Актриса Софі Тернер зізналася, що під час зйомок їй забороняли мити голову. Ці правила були введені для того, щоб зовнішній вигляд її персонажа був справжнім.

22-річна Софі розповіла, що протягом перших сезонів їй дозволяли мити волосся і з цим не було жодних проблем, так як її героїня була аристократичною дівчиною. Але починаючи з п'ятого сезону серіалу продюсери їй почали забороняти мити волосся. За її словами це було огидно, але зараз їй дозволили носити перуку, чим актриса дуже задоволена.

До слова: Гра престолів 8: оприлюднені перші кадри останнього сезону серіалу

Софі Тернер забороняли мити голову під час зйомок - фото 301918
Софі Тернер забороняли мити голову під час зйомок

Продюсери "Гри престолів" заборонили Софі Тернер мити волосся тому, що це тепер має відповідати її сценічному образу, і фанати десь праві в тому, що це безпосередньо пов'язано з долею її персонажа.

Читайте також: Гра престолів 8: дата виходу останнього сезону

Джерело: winteriscoming
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