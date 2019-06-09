Софі Тернер розкрила таємницю найгучнішого ляпу з Гри престолів

Зірка серіалу Гра престолів Софі Тернер, яка зіграла Сансу Старк, розкрила правду про кіноляп зі стаканчиком кави.

Героїня серіалу Гра престолів британська актриса Софі Тернер, яка виконала роль Санси Старк в популярному шоу, розповіла про кіноляп зі стаканчиком кави, який з'явився в кадрі четвертого епізоду.

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До речі, менш ніж через 48 годин після того, як четверта серія 8 сезону стала доступна для перегляду, стакан вирізали зі сцени на платформі HBO. Так, за словами Тернер, у появі кавового стаканчика в Грі престолів не винна Емілія Кларк, як раніше стверджувала Софі. Чашку залишив Кіт Харінгтон, заявила актриса в інтерв'ю на шоу Конана О'Брайена.

"Там сидів Кіт. Спочатку я подумала, що це Емілія. Кіт лінивий, я думаю, що саме він це зробив. Ні, це 100% був Кіт", – розповіла Софі Тернер. Зірка додала, що про горня кави останнім часом чує частіше, ніж про сам фінал серіалу, який, до речі, розчарував шанувальників.

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