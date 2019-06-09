Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Чорнобиль Євро 2020

Софі Тернер розкрила таємницю найгучнішого ляпу з Гри престолів

  • 45
Софі Тернер розкрила секрет Гри престолів - фото 1
Софі Тернер розкрила секрет Гри престолів / Harper's Bazaar

Зірка серіалу Гра престолів Софі Тернер, яка зіграла Сансу Старк, розкрила правду про кіноляп зі стаканчиком кави.

Героїня серіалу Гра престолів британська актриса Софі Тернер, яка виконала роль Санси Старк в популярному шоу, розповіла про кіноляп зі стаканчиком кави, який з'явився в кадрі четвертого епізоду.

І ще: Кіт Харінгтон розповів про улюблену сцену в Грі престолів

До речі, менш ніж через 48 годин після того, як четверта серія 8 сезону стала доступна для перегляду, стакан вирізали зі сцени на платформі HBO. Так, за словами Тернер, у появі кавового стаканчика в Грі престолів не винна Емілія Кларк, як раніше стверджувала Софі. Чашку залишив Кіт Харінгтон, заявила актриса в інтерв'ю на шоу Конана О'Брайена.

Софі Тернер розкрила таємницю найгучнішого ляпу з Гри престолів - фото 333001

"Там сидів Кіт. Спочатку я подумала, що це Емілія. Кіт лінивий, я думаю, що саме він це зробив. Ні, це 100% був Кіт", – розповіла Софі Тернер. Зірка додала, що про горня кави останнім часом чує частіше, ніж про сам фінал серіалу, який, до речі, розчарував шанувальників.

Читайте також: Штучний інтелект розробив логічний фінал Гри престолів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Україна – Данія: вигравай квитки на суперматч відбору на Євро 2020 з гандболу
  • 07 червня, 17:07
  • 29
Чорнобиль 5 серія: дивитись онлайн фінал серіалу, сюжет і спойлери
  • 04 червня, 08:55
  • 35234
Перевір, що ти знаєш про каву: ТЕСТ для кавоманів
  • Вчора, 12:00
  • 202
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз