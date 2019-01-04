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Зірка Гри престолів показала ніжний поцілунок з коханим

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Поп-музикант і зірка кінофільмів відвідали елітний гірськолижний курорт - фото 1
Поп-музикант і зірка кінофільмів відвідали елітний гірськолижний курорт / Peopletalk

Акторка Софі Тернер відпочиває з нареченим на гірськолижному курорті у Швейцарії.

Зірка серіалу Гра престолів Софі Тернер зі своїм нареченим Джо Джонасом показали знімки з зимового відпочинку.

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Поп-музикант і зірка кінофільмів відвідали елітний гірськолижний курорт, розташований в Швейцарії. Фото Софі опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Відома блондинка постала в модній синій бандані, синій куртці, а також актуальних сонцезахисних окулярах-лисичках. Джонас віддав перевагу еластичній головній пов'язці також в синіх відтінках, і модному гірськолижному костюмі зі смужками.

Зірка Гри престолів показала ніжний поцілунок з коханим - фото 299032

Зірка Гри престолів показала ніжний поцілунок з коханим - фото 299033

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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