Робб Старк передбачив фінал Гри престолів

Актор Річард Медден, який зіграв у серіалі Гра престолів Робба Старка, передбачив кінцівку саги.

На думку екс-учасника проекту Гра престолів Річарда Меддена, в результаті можуть залишитися лише дракони.

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"Мені здається, що в підсумку залишаться три літаючих всюди дракони, а всі інші помруть. Таке дійсно може бути!" – зазначив він. Медден також підкреслив, що йому дуже цікаво спостерігати за подіями серіалу з тих пір, як він покинув проект.



"Сьогодні я просто глядач, мені це дуже подобається. Один з мінусів бути частиною шоу полягав у тому, що в мене був сценарій і я знав, що станеться. Зараз у мене його немає, тому я, дійсно, можу насолоджуватися захопливим видовищем", – зазначив він.

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