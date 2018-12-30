Зірка Гри престолів показала свою родину, а Ніколь Кідман – справжнє кохання

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу!

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Ймовірно, в Ольги Куриленко канікули вже минули, а от у нас вони лише починаються. Голлівудська актриса українського походження має надію, що ви достатньо відпочинете під час цих затяжних новорічних і різдвяних свят ;)

Оля Куриленко вже відпочила, а ви?

Софі Тернер з серіалу "Гра Престолів" показала свою велику та щасливу родину. Гляньте-но, які вони всі усміхнені та милі. Щиро бажаємо, щоб цьогоріч на Різдво ви теж зібралися цілісінькою родиною за великим столом!

Софі Тернер показала, як відсвяткувала Різдво

Хореограф Альона Шоптенко буквально шокувала своїх підписників у Instagram відвертим постом. Ви не повірите, але більшість зимових втіх проходили повз цю красуню. На днях вона вперше робила ангела на снігу. На черзі катання на санках, а також створення сніговика. Ми тут у шоці ;)

Альона Шоптенко ніколи не каталася на санках

Альфа-самець Олег Винник питає, як у вас настрій? Ми ж надіємось, що у вашій оселі вже стоїть прикрашена ялинка і тихенько рубається "Олів'є" ;)

Олегу Виннику не страшні морози

Повз цих маленьких красунь просто неможливо пройти. Не впізнаєте їх? Це ж Джіджі та Белла Хадід. Вони бажають усім-усім щасливого Різдва!

Маленькі Белла та Джіджі Хадід

ONUKA показала свою найкращу та найщирішу команду, а також побажала усім веселих свят! Як думаєте, хто цьогоріч у образу Санта-Клауса? ;)

ONUKA готова до свят, а ви?

Ще одна розкішна голлівудська актриса показала, як вона проводить свій вільний час. На днях вона з малечею не лише ліпила сніговика, а й була присутня при його руйнуванні. Гортайте серію:

Чарівна Єва Лонгорія не перестає тішити нас і своїх підписників милими фотографіями зі своїм синочком. Актриса буквально засипала мережу спільними селфі та професійними фото. Ми просто пропонуємо погортати серію:

DJ NANA показала справжнє "новорічне" прасування. Ох же ж спекотна панянка!

Спокуслива DJ NANA

Повз цю милу пару ми просто не могли пройти, адже Соня Плакидюк і Рачард Горн завжди виглядають максимально щасливими на кожному кадрі :)

Соня Плакидюк і Річард Горн поділилися спільним фото

Юлія Саніна з THE HARDKISS показала миле сімейне фото зі своїм чоловіком Валом і синочком. Милота!!!

Миле сімейне фото Юлії Саніної

Наостанок залишаємо чарівне фото Ніколь Кідман і її чоловіка. До слова, ви ж бачили "Аквамена"?, бо Ніколь там просто вражає!

А Радіо МАКСИМУМ бажає вам щасливого Нового року та. Різдва! Залишайтесь з нами на МАКСИМУМ!

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