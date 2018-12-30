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Зірка Гри престолів показала свою родину, а Ніколь Кідман – справжнє кохання
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Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу!
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Ймовірно, в Ольги Куриленко канікули вже минули, а от у нас вони лише починаються. Голлівудська актриса українського походження має надію, що ви достатньо відпочинете під час цих затяжних новорічних і різдвяних свят ;)
Софі Тернер з серіалу "Гра Престолів" показала свою велику та щасливу родину. Гляньте-но, які вони всі усміхнені та милі. Щиро бажаємо, щоб цьогоріч на Різдво ви теж зібралися цілісінькою родиною за великим столом!
Хореограф Альона Шоптенко буквально шокувала своїх підписників у Instagram відвертим постом. Ви не повірите, але більшість зимових втіх проходили повз цю красуню. На днях вона вперше робила ангела на снігу. На черзі катання на санках, а також створення сніговика. Ми тут у шоці ;)
Альфа-самець Олег Винник питає, як у вас настрій? Ми ж надіємось, що у вашій оселі вже стоїть прикрашена ялинка і тихенько рубається "Олів'є" ;)
Повз цих маленьких красунь просто неможливо пройти. Не впізнаєте їх? Це ж Джіджі та Белла Хадід. Вони бажають усім-усім щасливого Різдва!
ONUKA показала свою найкращу та найщирішу команду, а також побажала усім веселих свят! Як думаєте, хто цьогоріч у образу Санта-Клауса? ;)
Ще одна розкішна голлівудська актриса показала, як вона проводить свій вільний час. На днях вона з малечею не лише ліпила сніговика, а й була присутня при його руйнуванні. Гортайте серію:
Чарівна Єва Лонгорія не перестає тішити нас і своїх підписників милими фотографіями зі своїм синочком. Актриса буквально засипала мережу спільними селфі та професійними фото. Ми просто пропонуємо погортати серію:
DJ NANA показала справжнє "новорічне" прасування. Ох же ж спекотна панянка!
Повз цю милу пару ми просто не могли пройти, адже Соня Плакидюк і Рачард Горн завжди виглядають максимально щасливими на кожному кадрі :)
Юлія Саніна з THE HARDKISS показала миле сімейне фото зі своїм чоловіком Валом і синочком. Милота!!!
Наостанок залишаємо чарівне фото Ніколь Кідман і її чоловіка. До слова, ви ж бачили "Аквамена"?, бо Ніколь там просто вражає!
А Радіо МАКСИМУМ бажає вам щасливого Нового року та. Різдва! Залишайтесь з нами на МАКСИМУМ!
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