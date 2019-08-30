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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Зірка Гри престолів показала довгі ноги в міні-шортах

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Софі Тернер - фото 1
Софі Тернер / twitter

23-річна актриса Софі Тернер потрапила під приціл папараці в Іст-Віллідж, коли прямувала на вечірку. Шанувальники Гри престолів у захваті від вигляду своєї улюблениці!

Свято було організовано з нагоди запуску парфумерної новинки Nick Jonas x John Varvatos.

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Софі приїхала на захід в дуже коротких шортах, білій футболці з принтом, а також в подовженому картатому піджаку. Образ актриси доповнювали блакитні квадратні босоніжки і сумка у вигляді бочки, яку Софі тримала в руці. Свій образ дівчина також доповнила сережками-кільцями, насиченим макіяжем очей і нанесла нюдову помаду на губи. Ноги у Софі стрункі і красиві, підмітили фоловери.

Зірка Гри престолів показала довгі ноги в міні-шортах - фото 351389

На вечірці також була присутня 37-річна дружина Ніка Джонаса Пріянка Чопра. Вона була одягнена в білий подовжений піджак і прозорі босоніжки з золотими каблуками.

Зірка Гри престолів показала довгі ноги в міні-шортах - фото 351390

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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