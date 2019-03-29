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Зірка Гри престолів нецензурно облаяла своїх підписників: відео

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Ліна Хіді послала підписників до біса - фото 1
Ліна Хіді послала підписників до біса / instagram.com/iamlenaheadey

Акторка Ліна Хіді, відома фанатам за роллю Серсеї Ланністер у Грі престолів, знову опинилась у центрі обговорень. Зірка відстоювала свою думку та не стримувалась у нецензурних висловлюваннях.

45-річна англійська акторка Ліна Хіді зовсім не схожа на свою героїню Серсею Ланністер у шаленому популярному серіалі Гра престолів. Однак зірка також має власні погляди і не збирається ними поступатись. Нещодавно Ліна поділилась відео американського політика Александрії Окасіо-Кортес, яка наголошувала на проблемах зміни клімату.

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"Ось хто повинен керувати світом! Блискучі, сміливі, безстрашні та натхненні жінки! До біса люблю тебе і завжди буду на твоєму боці". – відзначила зірка в коментарі.

Але не всі користувачі погодились з позицією Ліни та розпочали активне обговорення у не надто позитивному ключі. Акторка ж вирішила не відписувати всім критикам, а зняти відео. У ньому вона не соромилась вживати матюки та нагадала про недавнє обговорення її зовнішності.

Всі нецензурні висловлювання у тексті замінено.

"Привіт, інстасвіт! Це я, і я знову без макіяжу! Лайно, всі панікують! Я просто хочу сказати, що маю право озвучувати власні погляди. Я не вважаю себе політиком, я проста людина. Я турбуюсь про клімат, про своїх дітей, майбутнє, друзів та про кризу, яка зараз у всьому світі. Мені байдуже, якщо вас ображає моя позиція і ви думаєте, що актори не мають права відверто озвучувати свої погляди. Йдіть до біса. Відпишіться від мене я справді не плакатиму", – наголосила Ліна.

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Джерело: newsyou
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