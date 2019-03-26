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Гра престолів 8 сезон: 1 серія з'явилася на YouTube – сюжет і спойлери

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Гра Престолів: сюжет 1 серії 8 сезону - фото 1
Гра Престолів: сюжет 1 серії 8 сезону

8 сезон Гри Престолів чекають фанати по всьому світу, а нещодавно в мережі з'явилась 1 серія серіалу онлайн. Читайте про сюжет та спойлери Гри престолів на Радіо МАКСИМУМ.

Фінальний сезон Гри престолів вже встиг обрости теоріями та фантазіями прихильників, а прем'єра 1 серії 8 сезону запланована лише на 14 квітня. Однак хтось вже злив на Youtube перший епізод, який міг би підкорити тренди надовго, але канал HBO все ж нагадав про авторські права, тому ролик було видалено. Але фанати встигли оцінити серію та вже активно діляться сюжетом та спойлерами Гри престолів в мережі.

Це цікаво: Гра престолів 8: дата виходу та головні теорії про фінал серіалу

Обережно! Далі спойлери!

Дивитись трейлер Гри престолів 2019 онлайн:

Сюжет 1 серії 8 сезону Гри Престолів онлайн

  • Джон Сноу повертається додому та приводить Дейенеріс на загальні збори, щоб заявити про нового союзника. Однак далеко не всі у захваті від такого повороту подій. Особливо складно переносить появу матері драконів Санса, тому Джон просить Ар'ю переконати сестру у правильності рішення.
  • Закоханість Джона у Дейенеріс помічають всі і навіть Ліанна Мормонт вирішує нагадати, що саме його обрали Королем Півночі.
  • На зборах з'являється Бран, оголошуючи про те, що Король Ночі зі своїм новим драконом повалив Стіну. У всі регіони направлено воронів про цю жахливу новину.
  • Союзники обговорюють ймовірність того, чи Серсея дасть свою армію для епічної битви. Тіріон все ще сподівається, що вагітність та розум переважать у Серсеї. Однак така поведінка радника Дейенеріс лише погіршує його репутацію.
  • У Королівську Гавань надходить новина про Короля Ночі, але Серсея все одно не хоче відсилати своє військо на підмогу. А тим часом Еурон Грейджой вирішує переспати з королевою.
Сюжет 1 серії 8 сезону Гри Престолів - фото 316923
  • Теон Грейджой все ж зумів врятувати свою сестру та повернути собі бодай якусь гідність. до того ж, він вирішує боротись за Старків у Битві за Вінтерфелл.
  • Дейенеріс вчить Джона знаходити спільну мову з драконами та керувати ними. Врешті Сноу обирає Дрогона, на якому успішно летить.
  • Ар'я зустрічається зі Псом та Джендрі, які активно готуються до війни. Пес отримує сокиру з драконячого скла, а Ар'я ж обирає спис з кинджалом з драконячого скла.
  • Санса та Джон зустрічаються, щоб обговорити все, що трапилось, однак лише критикує Сноу. Вона запитує, чи він став на коліна перед Дейенеріс заради Вінтерфелла чи кохання. А от сама матір драконів зізнається Сему, що спалила його брата і батька.
  • Сем вирішує все ж розповісти Джону всю правду про його батьків, а також шанси та права на Залізний Трон.
  • Кінець першої серії показує Чорний Замок, на якому з'являється повідомлення від Короля Ночі, який збирається напасти.
Сюжет 1 серії 8 сезону Гри Престолів - фото 316922

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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