Фанати Гри престолів знайшли п'ять тронів в рамках квесту серіалу: з'явилися фото

Шанувальники популярного серіалу "Гра престолів" майже впоралися з квестом, запущеним телеканалом НВО. Про це сама компанія розповіла на своїй офіційній сторінці в Twitter. Також самі фанати ділилися в соцмережах знімками на Залізному троні.

Квест, запущений каналом HBO перед прем'єрою восьмого, фінального сезону "Гри престолів", виявився не дуже складним, як з'ясувалося. Завданням було виявити шість захованих по всьому світу копій Залізного трону з Гри престолів. На спеціальному сайті показували місце, де захований трон.

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Перший трон знайшли через три дні в лісі в англійському Глостерширі. Далі знахідки були виявлені в Бьєрклідені (Швеція), в іспанському замку Атіенза, в Тамблер Рідж у Канаді, і на бразильському пляжі Морро Бранку.

Alguns podem descobrir seus esconderijos, mas somente os verdadeiros devotos se sentarão neles. Você ainda pode fazer parte do legado e tomar seu lugar no Trono. Junte-se à caçada #PeloTrono. https://t.co/Ya5kZq9aDL pic.twitter.com/V9j9YmaeJq — HBO Brasil (@HBO_Brasil) 25 березня 2019 р.

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