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Фанати Гри престолів знайшли п'ять тронів в рамках квесту серіалу: з'явилися фото

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Залишилося знайти останній Залізний трон - фото 1
Залишилося знайти останній Залізний трон / vistanews

Шанувальники популярного серіалу "Гра престолів" майже впоралися з квестом, запущеним телеканалом НВО. Про це сама компанія розповіла на своїй офіційній сторінці в Twitter. Також самі фанати ділилися в соцмережах знімками на Залізному троні.

Квест, запущений каналом HBO перед прем'єрою восьмого, фінального сезону "Гри престолів", виявився не дуже складним, як з'ясувалося. Завданням було виявити шість захованих по всьому світу копій Залізного трону з Гри престолів. На спеціальному сайті показували місце, де захований трон.

І ще: Канал HBO покаже документальний фільм про Гру престолів: дата виходу

Перший трон знайшли через три дні в лісі в англійському Глостерширі. Далі знахідки були виявлені в Бьєрклідені (Швеція), в іспанському замку Атіенза, в Тамблер Рідж у Канаді, і на бразильському пляжі Морро Бранку.

Читайте також: Гра престолів 8 сезон: 1 серія з'явилася на YouTube – сюжет і спойлери

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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