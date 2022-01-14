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Зірка Гри престолів намагається вижити у трейлері фільму Проти льоду

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Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму

Netflix на своєму офіційному YouTube-каналі опублікував трейлер драми Проти льоду. Прем'єра новинки запланована на 2 березня 2022 року.

Головну роль у фільмі виконав Ніколай Костер-Вальдау, відомий за роллю царевбивці Джейме Ланністера у популярному серіалі Гра престолів. Про це пише collider.

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Проти льоду – правдива історія справжньої дружби, любові і трепету компанії двох чоловіків, які шукають докази, що Гренландія – один острів. Але для досягнення мети їм потрібно вижити в екстремальних умовах.

Сюжет фільму заснований на книзі "Двоє проти льоду" датського полярного дослідника Ейнара Міккельсена, який у 1909 році разом із командою вирушив до Східної Гренландії на кораблі Алабама у пошуках загиблих учасників попередньої експедиції.

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