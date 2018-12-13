Науковці дослідили Гру престолів, і дійшли до цікавих висновків

Спойлер: з 330 персонажів до кінця сьомого сезону не дожили 186 осіб.

Дослідники з Австралії вивчили рівень смертності у серіалі "Гра престолів" і за історичними джерелами порівняли його з тим, що був у Середні віки.

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Учені Лістад і Браун підрахували, що 74% героїв загинули від колото-різаних ран. 13 персонажів були обезголовлені, 22 згоріли, а ще дев'ятьох отруїли. Цікаво, що лише двоє померли своєю смертю.

Найбільше смертей пов'язані з колото-різаними ранами

Як з'ясували дослідники, ризик смерті у другорядних персонажів у 2,5 раза менший, аніж у головних. Шансів вижити найбільше у тих, хто готовий перейти на бік ворога.

Жінки на екрані живуть вдвічі довше, ніж чоловіки. Також герої-аристократи живуть у середньому вдвічі довше, ніж бідняки.

Учені прийшли до висновку, що рівень смертності у серіалі відповідає статистиці Середньовіччя. Тоді виживали лише ті, хто переходив на бік переможців і віддавав перевагу тихому життю.

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