Гра престолів: перший тизер восьмого сезону

У мережі з'явилось перше промо до останнього сезону "Гри престолів". Дивіться тизер восьмого сезону онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

На офіційному профілі серіалу "Гра престолів" в соцмережі Twitter з'явився перший тизер до фінального сезону. За лічені години допис зібрав понад 67 тисяч ретвітів та 116 тисяч вподобань. Варто зазначити, що ролик не відкрив таємниць 8 сезону, зате ефектно показав боротьбу двох льоду та вогню, які поглинають все на своєму шляху. Важлими деталями, які не могли не помітити фанати, стало те, що зима заморожує вовків та драконів, а вогонь захоплює левів. Вочевидь, на нас чекає справді епічна битва!

Детальніше: Гра престолів 8: дата виходу та головні теорії про фінал серіалу

Гра престолів, дивитися тизер онлайн:

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