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Зірка "Гри престолів" Джек Глісон скоро прибуде до України – чекаємо на короля Джофрі

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Jack Gleeson - фото 1
Jack Gleeson / Twitter

Стало відомо, що Джек разом із друзями власноруч везе пікап, придбаний для ЗСУ британськими волонтерами.

Про це повідомила українська режисерка Катя Чепура на своїй сторінці у Facebook.

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Знаменитий ірландський актор Джек Глісон, найбільш відомий роллю Джоффрі Баратеона у легендарному серіалі "Гра престолів", уперше відвідає Україну. Катя зазначила, що Джек Глісон приїде не з порожніми руками, а прижене пікап для ЗСУ.

У дні, коли опускаються руки, такі люди змушують вірити, що ми не одні у боротьбі з мордором, і Україна хвилює ще когось, окрім нас із вами", – написала режисерка

Катя додала, що відомий актор буде в Україні три-чотири дні. І висловила своє захоплення, написавши, що "як же це круто, що людина, яка до України не має жодного відношення, вирішила приїхати сюди і підтримати нас".

Фото: Kateryna Chepura - фото 519591
Фото: Kateryna Chepura / Facebook

Також режисерка разом з Юлією Смірновою анонсували розіграш статуетки короля Баратеона для купівлі тепловізора для 5 окремого штурмового полку. Аукціон триватиме до 14 лютого.

"Всім привіт! Мене звати Джек Глісон. Я хочу підтримати Україну в їі боротьбі за Незалежність. Незабаром я приїду до вас на кілька днів, а зараз, підтримуючи ініціативу українських колег, я хочу виставити на аукціон статуетку, виготовлену одним художником в Лос Анжелесі", – написав актор.

Також Джек Глісон додав, що віддасть статуетку особисто в руки переможцю в Києві 16 лютого, або ж його друзі вишлють її куди потрібно.

Статуетка короля Джоффрі Баратеона від актора Джека Глісона - фото 519592
Статуетка короля Джоффрі Баратеона від актора Джека Глісона / new.thetender.com.ua

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