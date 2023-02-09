Воїни світла. Воїни добра – Укрпошта анонсувала нові марки, присвячені енергетикам

А ще дорожникам, зв’язківцям, водопостачальникам та газовикам – усім, хто невтомно виконує важливу роботу і завдяки кому українці тримаються в боротьбі проти російського окупанта.

Терористична організація росія місяцями намагається знищити нашу критичну інфраструктуру. Щоб ми занепали духом, ослабли чи здалися. Але вони необачно забули, з ким воюють, пише Укрпошта на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: The New York Times показав, як на заводі виготовляють артснаряди для України

Поштовий випуск "Воїни світла. Воїни добра" – це подяка та щиросердна присвята цим людям. Тож кожну марку названо на честь цих професій – "Дорожники", "Зв’язківці", "Енергетики", "Водопостачальники" та "Газовики".

Завдяки нашим "надзвичайникам", які 24/7 працюють над відновленням пошкоджених об'єктів, у нас є можливість вмитися теплою водою, зігрітися вдома та приготувати запашну каву, врешті-решт. Недооцінити їхній внесок неможливо!" – йдеться в повідомленні Укрпошти.

Автором випуску став Олександр Нікітюк. На Укрпошті обіцяють, що почнуть випускати марки вже 15 лютого. До слова, тираж поштового блоку налічує 300 000 примірників.

Це цікаво: Дивіться, як український безпілотник зняв з висоти знаменитий стадіон "Донбас Арена"