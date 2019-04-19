Зірка Гри престолів Джейсон Момоа вперше за 7 років збрив бороду: фотофакт

Зірка серіалу "Гра престолів" і блокбастера "Аквамен" Джейсон Момоа радикально змінив імідж. Він поголив бороду вперше за сім років. Результат свого перевтілення зірка опублікував на своїй сторінці в Instagram та на YouTube-каналі.

Відомий актор Джейсон Момоа, який зводить з розуму мільйонів прихильниць по всьому світу, але при цьому будучи зразковим сім'янином, збрив бороду. А мета цієї акції – захист навколишнього середовища. Сам процес гоління Джейсон Момоа зняв на відео і опублікував мініфільм на своїй сторінці в YouTube.

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"Прощай, Дрого, Аквамен, Деклан! Я голю цього звіра, щоб домогтися змін", – говорить Момоа в відео, бриючись і одночасно прощаючись зі зовнішністю кількох своїх найзнаменитіших персонажів.

Мета цього ролика – привернути увагу до нової лінійки консервованої води Ball Corporation. Нову воду розливають в консервні банки, які можна використовувати повторно.

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