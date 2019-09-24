Зірка Голодних ігор розповіла, що б хотіла отримати у подарунок на весілля

Дженніфер Лоуренс не відмовиться від одного з цих подарунків на весілля / gettyimages

Про нові стосунки голлівудської актриси Дженніфер Лоуренс говорять не перший місяць. От, 16 вересня зірку з її нареченим Куком Мароні побачили біля нью-йоркського бюро одружень, після чого всі подумали, що пара таємно одружилась.

Очікується, що грандіозне весілля закохані зіграють пізніше. Тим часом Дженніфер вже встигла скласти список подарунків на Amazon, які вони з майбутнім чоловіком хочуть отримати на весілля.

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Художній альбом складається з 20 предметів і включає кілька розділів: будинок і відпочинок, розваги на вулиці, подорожі, кухня, здоров'я і "розумний будинок".

Серед іншого пара буде рада набору для фондю, мармуровій сирорізці, машині для пасти, роботу-пилососу, аромадифузору та корковому килимку для йоги.

Лоуренс розповіла, що вибрала саме ці подарунки, тому що любить приймати гостей у себе вдома, багато подорожує, любить готувати і пробувати нові страви.

Не виключено, що цей список зірка склала жартома, підігрівши інтерес до своєї пари. Тим паче, що всі ми знаємо, що у Джен непогане почуття гумору. Дивно, що зірка не попросила у подарунок новенький iPhone ;)

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