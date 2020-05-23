Зірка Голодних ігор поділилась рецептом фірмової смаженої курки: пальчики оближеш

Актриса Дженніфер Лоуренс поділилася рецептом смаженої курки з рисом для кулінарного шоу Емі Шумер на каналі The Food Network. Зберігайте рецепт, аби на вихідних приготувати фірмову страву від зірки "Голодних ігор".

Як бачите, карантин не щадить нікого. Зірки починають проводити усілякі майстер-класи, а також ділитися своїми рецептами страв. Дженніфер Лоуренс вирішила не стояти осторонь, поділившись секретом приготування божественної курки.

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Інгредієнти:

Ціла курка (близько 1,3 кілограма);

2 чашки оливкової олії;

12 столових ложок розм'якшеного масла;

сіль (володарка "Оскара" наполягає на кошерній);

дві половини цибулини;

половина лимона;

12 гілочок чебрецю;

2 чашки сухого білого вина;

170 грамів руколи;

1 чашка білого вареного рису;

5 цибулин-шалот;

450 грамів нарізаних грибів шиітаке.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів, висушіть курку паперовими рушниками. Покладіть її в жаровню і помасажуйте з невеликою кількістю оливкової олії та вершкового масла, а також двома столовими ложками солі. Додайте половинки цибулі, збризніть оливковою олією і посоліть. Додайте вершкове масло і вичавіть лимонний сік. Розігрійте трохи оливкової олії в сотейнику на середньому вогні. Додайте цибулю-шалот і варіть, помішуючи до коричневого кольору (близько семи хвилин). Перекладіть цибулю-шалот на тарілку і посипте великою кількістю солі. Додайте гриби до олії, що залишилося на сковороді і тушкуйте, час від часу помішуючи, до коричневого кольору. Змішайте рис, гриби і цибулю-шалот у мисці. Подавайте курку з рисом і руколою.

Виглядає її рецептик дещо дивно, але спробувати приготувати можна. Тим паче, що у вас на це є ціла неділя ;)

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