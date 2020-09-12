Зірка Голлівуду відверто розповіла, чому більше не хоче заміж

Популярна американська актриса Дрю Беррімор заявила, що більше не має наміру виходити заміж. Після трьох невдалих спроб створити міцну сім'ю, знаменитість більше не бачить в цьому сенсу.

Коли двоє людей підтверджують свої почуття в документальному вигляді, то піти набагато складніше. Якщо ж жінку і чоловіка не пов'язує шлюб – це зробити набагато легше, вважає зірка.

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Дрю не збирається повністю припиняти стосунки з протилежною статтю. Навпаки, вона ходить на побачення і весело проводить час. Але такі зустрічі не призводять ні до чого серйозного, розповідає Дрю. Вона вважає себе безнадійним романтиком, розуміючи, що обійтися в цьому житті без стосунків просто неможливо. Але також Беррімор впевнена, що любов може проявляти себе по-різному і її треба вивчати все життя.

Відомо, що знаменитість виховує двох дітей і готується до запуску програми під назвою "Шоу Дрю Беррімор". У ньому вона має намір розкрити тему людських взаємин і любові.

Дрю Беррімор з малечею

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