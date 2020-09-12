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Коронавірус Карантин 1 вересня

Зірка Голлівуду відверто розповіла, чому більше не хоче заміж

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Дрю Беррімор - фото 1
Дрю Беррімор / gettyimages

Популярна американська актриса Дрю Беррімор заявила, що більше не має наміру виходити заміж. Після трьох невдалих спроб створити міцну сім'ю, знаменитість більше не бачить в цьому сенсу.

Коли двоє людей підтверджують свої почуття в документальному вигляді, то піти набагато складніше. Якщо ж жінку і чоловіка не пов'язує шлюб – це зробити набагато легше, вважає зірка.

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Дрю не збирається повністю припиняти стосунки з протилежною статтю. Навпаки, вона ходить на побачення і весело проводить час. Але такі зустрічі не призводять ні до чого серйозного, розповідає Дрю. Вона вважає себе безнадійним романтиком, розуміючи, що обійтися в цьому житті без стосунків просто неможливо. Але також Беррімор впевнена, що любов може проявляти себе по-різному і її треба вивчати все життя.

Відомо, що знаменитість виховує двох дітей і готується до запуску програми під назвою "Шоу Дрю Беррімор". У ньому вона має намір розкрити тему людських взаємин і любові.

Дрю Беррімор з малечею - фото 425089
Дрю Беррімор з малечею

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Джерело: usatoday
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