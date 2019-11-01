Зірка Гаррі Поттера знялась у розкішній фотосесії: Єлизавета ІІ оцінила б

Актриса Хелена Бонем Картер, котра зіграла принцесу Маргарет у третьому сезоні серіалу "Корона", стала героїнею грудневого номера британського Harper's Bazaar. Цей номер став спецвипуском, присвяченим жінкам року.

Крім Хелени Бонем Картер для обкладинок знялися також співачка Джорджа Сміт, актриси Летиція Райт і Кейт Бланшетт. Бонем Картер для журналу знімала фотограф Памела Хенсон.

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В інтерв'ю виданню Бонем Картер розповіла, що її пов'язує з принцесою Маргарет, з якою вони навіть кілька разів бачилися.

Вона все життя була подругою мого дядька Марка, – говорить Хелена. – Він був в гренадерах і, мені здається, охороняв Маргарет і

Елізабет у Віндзорі. Коли вони зустрілися, я думаю, у них був роман. Він був і правда лихим".

Якось Бонем Картер запросили на святкування на честь відновлення Віндзорського замку після пожежі.

"Маргарет з напоєм у руці заговорила зі мною: "О, Хелена, ти стаєш кращою в акторстві, чи не так? "Типова Маргарет!" – згадує Бонем Картер.

Раніше повідомлялося, що актриса так серйозно готувалася до перевтілення у Маргарет, що навіть найняла екстрасенса, щоб поспілкуватися з духом померлої сестри Єлизавети ІІ.

Нагадаємо, прем'єра нового сезону "Корони" відбудеться на Netflix 17 листопада.

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