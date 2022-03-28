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війна

Зірка Гаррі Поттера Том Фелтон заспівав пісню для українців

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Том Фелтон - фото 1
Том Фелтон / instagram

Багато хто знає Тома Фелтона за роллю Драко Малфоя в серії фільмів про Гаррі Поттера. Днями актор опублікував відео на підтримку України у війні з Росією.

В одному зі своїх постів він підтримав Україну, залишивши у підписі посилання на сторінку Razom for Ukraine – некомерційної організації, яка підтримує українців.

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Раніше актор також висловлював свою підтримку у повідомленнях: "Посилаю солідарність та молитви всьому українському народу, усім у Росії, хто мужньо протистояв цим нападам, і всім, хто постраждав. Ми з вами".

Слухайте, як Том Фелтон підтримав українців:

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