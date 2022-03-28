Scorpions змінив слова у своєму легендарному хіті Winds of Change в знак підтримки України

Легендарний гурт Scorpions дав концерт Лас-Вегасі, де заспівав хіт "Winds of Change". У пісні музиканти замінили рядок про Москву на фразу про Україну. Так артисти висловили солідарність нашій державі та народові.

Як видно з опублікованого відео, під час виконання пісні "Winds of Change" зал освітлювали синьо-жовтими променями на знак підтримки України, виступаючи проти війни, що розв'язала Росія.

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Крім цього, Scorpions замінили фразу "Йдучи берегом Москви-ріки в парк Горького" на "А тепер послухай моє серце – там написано: "Україна"". Ці рядки заспівав соліст гурту Клаус Майне, який перед початком пісні висловив підтримку Україні. Глядачі підтримали ідею змінити рядки в пісні гучними оплесками.

Також під час виступу гурту на великому екрані з'явився текст про Україну та синьо-жовтий символ, що означає мир.

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