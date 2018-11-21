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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Зірка Гаррі Поттера став бійцем MMA

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Актор Джошуа Хердман вирішив всерйоз зайнятися єдиноборствами - фото 1
Актор Джошуа Хердман вирішив всерйоз зайнятися єдиноборствами / ladbible

Хлопець, який зіграв одного з відомих персонажів Джоан Роулінг, став зовсім іншою людиною.

Шанувальники здивовані такими змінами актора.

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Актор Джошуа Хердман, відомий за роллю Гойла в фільмах про Гаррі Поттера, вирішив всерйоз зайнятися єдиноборствами. З нескладного довготелесого телепня від перетворився на справжнього красеня. Тепер у брутальному м'язистому чоловікові вже насилу можна впізнати хлопчика.

Зірка Гаррі Поттера став бійцем MMA - фото 290294
Зірка Гаррі Поттера став бійцем MMA

Раніше актор асоціювався у глядачів тільки з образом вірного соратника Драко Малфоя. Ну, а тепер він виступає в MMA, як боєць змішаних єдиноборств. Хлопець планує стати чемпіоном UFC у напівсередній вазі. Також Джошуа захопився татуюваннями, які, треба визнати, йому дуже до лиця.

Зірка Гаррі Поттера став бійцем MMA - фото 290298
Зірка Гаррі Поттера став бійцем MMA
Зірка Гаррі Поттера став бійцем MMA - фото 290297
Зірка Гаррі Поттера став бійцем MMA
Зірка Гаррі Поттера став бійцем MMA - фото 290295
Зірка Гаррі Поттера став бійцем MMA

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Джерело: ladbible
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