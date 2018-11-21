Зірка Гаррі Поттера став бійцем MMA

Хлопець, який зіграв одного з відомих персонажів Джоан Роулінг, став зовсім іншою людиною.

Шанувальники здивовані такими змінами актора.

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Актор Джошуа Хердман, відомий за роллю Гойла в фільмах про Гаррі Поттера, вирішив всерйоз зайнятися єдиноборствами. З нескладного довготелесого телепня від перетворився на справжнього красеня. Тепер у брутальному м'язистому чоловікові вже насилу можна впізнати хлопчика.

Зірка Гаррі Поттера став бійцем MMA

Раніше актор асоціювався у глядачів тільки з образом вірного соратника Драко Малфоя. Ну, а тепер він виступає в MMA, як боєць змішаних єдиноборств. Хлопець планує стати чемпіоном UFC у напівсередній вазі. Також Джошуа захопився татуюваннями, які, треба визнати, йому дуже до лиця.

Зірка Гаррі Поттера став бійцем MMA

Зірка Гаррі Поттера став бійцем MMA

Зірка Гаррі Поттера став бійцем MMA

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