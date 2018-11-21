У США знайшли копію Герміони Грейнджер

Дитина страждає через підвищену увагу оточуючих до себе / thesun

Ця дев'ятирічна дівчинка дуже схожа на голлівудську актрису Емму Вотсон у дитинстві.

У США знайшли дівчинку Еммі Аллан, яка дуже схожа не Емму Вотсон в дитинстві. Малу постійно приймають за її героїню з "поттеріани" Герміону Грейнджер, а сама вона не дуже тішиться такій подібності.

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Дитина страждає через підвищену увагу оточуючих до себе і зізнається, що сама б воліла, аби її плутали не з Герміоною, а з іншою героїнею Вотсон – Белль із "Красуні і Чудовиська". Мати дівчинки, 28-річна Шерелле Аллан, розповіла, що схожість почали помічати ще три роки тому. Друзі Еммі навіть дали їй прізвисько – Герміона.

Шерелле допускає, що з роками ця подібність зникне, і дівчинка буде виглядати зовсім інакше, ніж Емма Вотсон.

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