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Зірка Джокера Хоакін Фенікс зіграє Наполеона

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Хоакін Фенікс - фото 1
Хоакін Фенікс / gettyimages

Актор Хоакін Фенікс, який отримав Оскар за роль в Джокері, зіграє знаменитого французького воєначальника і імператора Наполеона Бонапарта.

Компанія Apple, на платформі якої активно виходять серіали і фільми, стане спонсором фільм.

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Тепер, ймовірно, отримавши фінансування від компанії, фільм Kitbag (Ранець) вийде на Apple TV +. Режисером проєкту виступає Рідлі Скотт (Чужий, Гладіатор, Царство небесне, Той, що біжить по лезу). Сюжет фільму розповість історію сходження Наполеона на імператорський престол і відкриє завісу на його непрості і драматичні стосунки з його коханої Жозефіною де Богарне.

Виробництво фільму розпочнеться на початку 2022 року у Великобританії. Фенікс і Скотт вже працювали разом: понад двадцять років тому над фільмом Гладіатор. Тоді акторові довелося втілити на екрані образ римського імператора Коммода. За цю роль він був номінований на премію Американської кіноакадемії.

Зірка Джокера Хоакін Фенікс зіграє Наполеона - фото 443346

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Джерело: deadline
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