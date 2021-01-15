Зірка Джокера Хоакін Фенікс зіграє Наполеона

Актор Хоакін Фенікс, який отримав Оскар за роль в Джокері, зіграє знаменитого французького воєначальника і імператора Наполеона Бонапарта.

Компанія Apple, на платформі якої активно виходять серіали і фільми, стане спонсором фільм.

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Тепер, ймовірно, отримавши фінансування від компанії, фільм Kitbag (Ранець) вийде на Apple TV +. Режисером проєкту виступає Рідлі Скотт (Чужий, Гладіатор, Царство небесне, Той, що біжить по лезу). Сюжет фільму розповість історію сходження Наполеона на імператорський престол і відкриє завісу на його непрості і драматичні стосунки з його коханої Жозефіною де Богарне.

Виробництво фільму розпочнеться на початку 2022 року у Великобританії. Фенікс і Скотт вже працювали разом: понад двадцять років тому над фільмом Гладіатор. Тоді акторові довелося втілити на екрані образ римського імператора Коммода. За цю роль він був номінований на премію Американської кіноакадемії.

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