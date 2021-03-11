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Курйозна модель здивувала пікантною пластикою для зйомок у Playboy (18+)

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Лунна Лебланк здивувала підготовкою до появи у Playboy - фото 1
Лунна Лебланк здивувала підготовкою до появи у Playboy / @leblanc_lunna

Популярна модель Лунна Лебланк знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через заяву про вагінальну пластику перед зйомками для журналу Playboy. Ця дівчина не вперше дивує фанатів.

23-річна бразильська модель та блогерка Лунна Лебранк настільки прагне стати однією із найбільш обговорюваних красунь з обкладинок Playboy, що перед фотосесією зважилась на інтимну пластику.

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Дівчина вже дивувала публіку заявою по те, що хоче отримати благословення від Папи Римського на еротичну зйомку для відомого видання. За словами Лунни, вона активно стежить за Папою Франциском у Twitter, а його дописи надихають її на нові звершення. Тоді користувачі мережі не надто позитивно сприйняли бажання Лебланк.

Курйозна модель здивувала пікантною пластикою для зйомок у Playboy (18+) - фото 451216
Курйозна модель здивувала пікантною пластикою для зйомок у Playboy (18+) - фото 451213

Але й на цьому історія не завершилась, адже тепер зірка вирішила зробити вагінальну пластику перед тим, як засяє на сторінках Playboy. Вона сприймає це, як спосіб відсвяткувати все, чого досягла у кар'єрі. Тож поки інші моделі йдуть у спортзал, солярій та на епіляцію, Лунна дивиться на майбутню роботу з іншого ракурсу.

Курйозна модель здивувала пікантною пластикою для зйомок у Playboy (18+) - фото 451215
Курйозна модель здивувала пікантною пластикою для зйомок у Playboy (18+) - фото 451214

"Зізнаюсь, зробити операцію було дуже не простим рішенням. Я думала про це упродовж 5 місяців, відколи мене запросили позувати для Playboy. Але зараз я вирішила це зробити, це найкращий вибір у моєму житті", – наголосила зірка у своєму Instagram, де й так регулярно ділиться звабливими кадрами. Тож не дивно, що за Лунною, попри її незвичайні заяви та погляди, стежать понад 40 тисяч підписників.

Курйозна модель здивувала пікантною пластикою для зйомок у Playboy (18+) - фото 451212
Курйозна модель здивувала пікантною пластикою для зйомок у Playboy (18+) - фото 451210
Курйозна модель здивувала пікантною пластикою для зйомок у Playboy (18+) - фото 451209

Джерело фото: instagram.com/leblanc_lunna

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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