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Зірка Гаррі Поттера Емма Вотсон зустрічається з екснаркоторговцем

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Емма і Лео - фото 1
Емма і Лео / dailymail

Зірка фантастичної кіносаги Гаррі Поттер Емма Вотсон зустрічається з американським бізнесменом з Каліфорнії Лео Робінтоном, який раніше займався продажем марихуани.

Пару, коли вони цілувалися, застукали ще в жовтні минулого року. Тоді 30-річний Робінтон видалив із соцмереж свої сторінки, намагаючись приховати роман.

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Друг пари розповів, що 30-річна Емма вже відрекомендувала коханого своїй сім'ї. Журналісти з'ясували, що раніше Робінтон працював у компанії, яка займалася легальним продажем канабісу. Компанію він залишив влітку 2019 року. У Лео є брат-близнюк Арчер, а також старший брат Чарлі і сестри Лілі і Дейзі, яка вчилася в престижному Гарвардському університеті.

Зірка Гаррі Поттера Емма Вотсон зустрічається з екснаркоторговцем - фото 400637

Зірка Гаррі Поттера Емма Вотсон зустрічається з екснаркоторговцем - фото 400638

Зірка Гаррі Поттера Емма Вотсон зустрічається з екснаркоторговцем - фото 400639

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Джерело: dailymail
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