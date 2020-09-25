Продовжуємо літо: слухайте новий альбом поп-гурту TVORCHI – 13 Waves

Фіналісти Нацвідбору на Євробачення 2020, гурт TVORCHI представив свій новий альбом "13 Waves". Слухайте свіжу платівку, яку уже встигли охрестити найкращою у цьому році, на Радіо МАКСИМУМ!

Як уже зрозуміло з назви "13 Waves", до альбому колективу TVORCHI увійшло 13 композицій. Серед них і "Bonfire", який кілька місяців качав українців, і крутий дует з неймовірною Alina Pash. Гарантуємо, що вам однозначно сподобається!

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Самі хлопці на своїй сторінці в інстаграмі написали: "13 waves ARE HERE. Ми такі раді поділитись з вами нашим третім альбомом, нашими "13 хвилями", які так чекали на свій реліз! Давайте серфити ними разом, підкорювати музичні waves і насолоджуватись кожним моментом життя – саме про це і є наш альбом!"

Альбом доступний для прослуховування на Apple Music, Spotify, Deezer та YouTube Music.

TVORCHI – 13 Waves, слухайте онлайн новий альбом поп-гурту:

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