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Зірка фільму Сам удома Маколей Калкін вперше став батьком

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Маколей Калкін - фото 1
Маколей Калкін / instagram

Американський актор Маколей Калкін, відомий за головною роллю Кевіна у фільмі "Сам удома", у віці 40 років вперше став батьком. У нього народився син.

Як пише Esquire, минулого тижня, 5 квітня, Маколей Калкін і його партнерка актриса Бренда Сонг вперше стали батьками. Але про це стало відомо тільки зараз. У пари народився хлопчик, якого назвали Дакота, в честь загиблої сестри актора в 2008 році.

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Дакота Сонг Калкін, народився о 13:10 в Лос-Анджелесі, вагою приблизно 3,1 кілограма. Хлопчик з'явився на світ здоровим. "Ми дуже щасливі", – заявила пара.

40-річний Маколей Калкін і 33-річна Бренда Сонг познайомилися кілька років тому на зйомках фільму в Таїланді, в якому розповідається зворушлива історія про дружбу.

Зірка фільму Сам удома Маколей Калкін вперше став батьком - фото 455369

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