Стали відомі подробиці останніх днів життя принца Філіпа

Чоловік королеви Великобританії Єлизавети II принц Філіп провів останні дні життя вдома, в колі своєї дружини. Він намагався бути сильним і незалежним до кінця.

За словами біографа британської королівської сім'ї Річарда Кейя, принц Філіп останні дні перебував у своїй спальні з видом на Східну терасу Віндзорського замку, пише Daily Mail. Більшу частину дня він спав, але не дивлячись на погіршення здоров'я, королівське подружжя все ще могло проводити час один з одним.

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У дні, коли герцог почувався добре, він ходив з допомогою палиці і відмовлявся використовувати інвалідне крісло. Крім цього, герцог багато часу проводив за читанням, часто розмовляв зі своїми близькими і заявляв, що з усіма проблемами він впорається сам.

У нього було тільки одне прагнення: він був сповнений рішучості не закінчити свої дні в лікарні. Коли він повернувся у Віндзор, він сказав, що не повернеться ні в яку лікарню, – йдеться у джерелі.

До слова, принц Філіп не дожив два місяці до свого 100-річного ювілею. Герцог помер через пів місяця після повернення з лікарні, де йому зробили операцію на серці.

Чоловік королеви Великобританії Єлизавети II герцог Единбурзький Філіп помер 9 квітня, у віці 99 років. У Британії оголосили національну жалобу – Королівська родина буде скорбити 30 днів.

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