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Зірка фільмів про Гаррі Поттера Руперт Грінт стане татком: фотофакт

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Руперт, Ден і Емма - фото 1
Руперт, Ден і Емма / obo

По всьому світу розійшлася новина про те, що зірка Гаррі Поттера Руперт Грінт та його дівчина Джорджія Грум стануть батьками. Можливо, не за горами й весілля.

Джерело, близьке до пари попросило фанатів Руперта не турбувати його питаннями з приводу майбутнього батьківства, заявивши, що він сам вирішить, коли варто виходити на зв'язок з радісними новинами.

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"Вони раді повідомити, що чекають на дитину, а пресу просять не порушувати їхнього права на приватне життя", – підкреслив інсайдер.

До речі, Грінт і Грум зустрічаються вже близько дев'яти років. Рік тому наполегливо ходили чутки про те, що закохані узаконили свої стосунки в Лондоні. Приводом до виникнення таких пліток стала нібито каблучка на пальці Джорджії. Щоправда, пізніше актор спростував домисли.

Руперт з коханою - фото 397430
Руперт з коханою

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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