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війна

Режисер останнього фільму про Бонда поїхав волонтерити до Краматорська

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Кері Фукунага - фото 1
Кері Фукунага / instagram

До допомоги Україні долучаються не лише зірки фільмів, а й інші представники світу кіно. Так, відомий американський режисер Кері Фукунага останні кілька тижнів багато їздить нашою країною та усіляко підтримує українців, які постраждали від війни.

Зокрема, Кері Фукунага, який є творцем фільму про Джеймса Бонда – "007: Не час помирати", днями вирушив до Краматорська. Про це стало відомо з його сторіс в Instagram.

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Свою волонтерську поїздку до Краматорська Фукунага запланував після того, як злочинна армія Росії завдала нищівного удару ракетою "Точка-У" по місцевому залізничному вокзалу. Внаслідок атаки загинули 50 людей, які чекали на евакуацію.

У мережі кінорежисер опублікував фото, на якому він постав з іншими волонтерами – мамою та дочкою. Вони допомагали чоловікові дістатися міста. "Лейла не носить гоночних рукавичок, але на своєму "Жигулі" об'їжджала ями, як справжній професіонал", – написав Фукунага.

Додамо, що перед тим творець фільму про Бонда побував у Києві, Ірпені, Бучі та Гостомелі.

Режисер останнього фільму про Бонда поїхав волонтерити до Краматорська - фото 502983

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