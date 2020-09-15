Зірка Ейфорії зняла фільм під час карантину: Netflix уже купив на нього права

Компанія Netflix купила права на фільм "Малкольм і Марі", знятий під час карантину. Головну роль в ньому виконали Зендея і Джон Девід Вашингтон, а сценаристом, режисером і продюсером став шоуранер серіалу "Ейфорія" Сем Левінсон.

Зйомки стрічки "Малкольм і Марі" проводилися влітку під час карантину.

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"Я такий вдячний акторам і знімальній групі, більшість з яких – моя сім'я за серіалом "Ейфорія", за те, що вони зібралися разом у такий нестабільний час. Ми були щасливі мати можливість знімати цей фільм разом, і ми зробили це з великою любов'ю. Ми всі у захваті від того, що в результаті з'явився Netflix, який не має собі рівних у наданні режисерам свободи розповідати свої історії, які побачать люди по всьому світу", – заявив Левінсон.

Передбачається, що сума угоди складається з восьмизначного числа. Актори та знімальна група "Малкольма і Марі" заявили про те, що розділять частину прибутків від угоди Netflix з благодійною організацією Feeding America.

Сюжет "Малкольма і Марі" побудований навколо повернення режисера (Вашингтон) і його дівчини (Зендеї) з прем'єри його фільму. Пара готується відсвяткувати успіх, проте замість цього вечір перетворюється на одкровення про їхні стосунки.

Фільм знятий на 35-міліметрову плівку в чорно-білому кольорі. Зйомки проходили з 17 червня по 2 липня під час локдауну, пов'язаного з пандемією коронавірусу, з дотриманням всіх необхідних заходів безпеки.

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