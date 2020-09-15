Батько: дивіться перший трейлер нової драми з Ентоні Хопкінсом

У мережу виклали перший трейлер драми "Батько", в якій головні ролі виконали сер Ентоні Хопкінс і лауреатка "Оскара" Олівія Колман. Дивіться відео на Радіо МАКСИМУМ!

В основу фільму лягла п'єса "Батько" французького письменника та драматурга Флоріана Зеллера, який став автором сценарію і режисером екранізації. Над сценарієм також працював Крістофер Хемптон, відомий за картинами "Спокута" і "Повне затемнення".

Це цікаво: 2067: вийшов трейлер фантастичного трилера про подорожі у часі

Сюжет картини. Події у стрічці розгортаються навколо літнього чоловіка Ентоні (Хопкінс) і його дочки Анни (Колман) в Лондоні. Анна переїжджає у Париж і намагається знайти для батька доглядальницю, якому все складніше сприймати реальність навколо.

Батько – дивіться онлайн трейлер драми з Ентоні Хопкінсом:

Уперше "Батька" показали на кінофестивалі "Санденс" минулої зими. У широкий прокат у США картина вийде 27 січня 2021 року. Крім Хопкінса і Колман у фільмі можна побачити й інших відомих британських акторів: Олівію Вільямс, Руфуса Сьюелла і Марка Гатісса.

Читайте також: Тому Харді – 43 роки: найкращі трансформації актора