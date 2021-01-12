Диво-Жінку 1984 висунули на Оскар в абсолютно усіх номінаціях

Фільм "Диво-Жінка: 1984" з Галь Гадот у головній ролі номінований на "Оскар" у всіх категоріях. Warner Brothers запропонувала цю картину на розгляд у всіх номінаціях, включаючи кращу картину і кращу жіночу роль.

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук погодилася розглянути фільм "Диво-Жінка: 1984" у кожній з представлених на "Оскарі" категорій. У компанії Warner Bros. вважають, що нагород на 93-й премії гідні продюсери Дебора і Зак Снайдер, режисери, сценаристи й актори фільму.

Це цікаво: Найочікуваніші українські фільми 2021 року: ТОП 10 найкращих кінопрем'єр

Деякі рішення викликають певні суперечки, оскільки Конні Нільсен і Робін Райт номіновані у категорії "Краща актриса другого плану". Однак екранного часу фільму у дівчат набереться не більше 5 хвилин. Також в актрис практично немає реплік.

Зауважимо, що картина погано показала себе в прокаті, а думки глядачів на сайті рецензій Rotten Tomatoes розділилися. Світові збори склали 131,4 мільйона доларів, але падіння у попиті все ж є.

Вручення 93-й премії "Оскар" відбудеться 25 квітня, а остаточних номінантів збираються оголосити 15 березня. Подивимося, чи опиниться "Диво-Жінка: 1984" у всіх номінаціях.

Прем'єра фільму у світі відбулася 16 грудня. В Україні "Диво-Жінку: 1984" з Галь Гадот показували на день пізніше, 17 грудня. Картина – продовження "Диво-Жінки" 2017 року.

Читайте також: "Люди думали, що я зла": зірка Ейфорії дала інтерв'ю та знялася для журналу GQ