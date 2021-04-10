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Корона: названий акторський склад нового сезону серіалу
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Однією з особливостей серіалу The Crown / Корона про життя королівської сім'ї Великобританії є рішення творців кожні два сезони повністю міняти акторський склад, щоб краще відповідати віковим змінам монарха.
Перші два сезони молоду королеву і її наближених грали одні актори, наступні два сезони їх ролі перейшли іншим, ну а прийдешній п'ятий сезон знову ознаменується новим складом, передає rottentomatoes.
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Таким чином королеву Єлизавету II вже встигли зіграти Клер Фой (Дівчина, яка застрягла в павутині) і Олівія Колман (Фаворитка), а в новому сезоні її втілить Імельда Стонтон (Абатство Даунтон). Її чоловіка, принца Філіпа, грали Метт Сміт (Доктор Хто) і Тобайас Мензіс (Гра престолів), а тепер зіграє Домінік Вест (Прослушка). Після Ванесси Кірбі (Місія нездійсненна) і Хелени Бонем Картер (Король говорить!) Роль принцеси Маргарет перейшла до Леслі Менвілл (Малефісента).
Персонаж принцеси Діани з'явився в серіалі тільки в четвертому сезоні і міняти актрису на більш вікову сенсу не мало, проте творці вирішили не відходити від свого правила і все ж замінили Емму Коррін (Пенніуорт) на Елізабет Дебікі (Аргумент).
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