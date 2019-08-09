Зірка Друзів жахнув шанувальників зовнішнім виглядом (фото)

Актор Метью Перрі, який зіграв у легендарному телешоу Друзі Чендлера Бінга, зараз практично весь свій час проводить в апартаментах готелю. Як виглядає герой улюбленого серіалу?

Актор Метью Перрі, який прославився після ролі Чендлера Бінга в серіалі Друзі, став віддавати перевагу способу життя відлюдника.

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За інформацією New Idea, він практично не залишає розташований в готелі пентхаус, який коштує сім тисяч доларів на добу. Відомо, що раніше актор зловживав спиртним, через що проходив курс лікування від алкогольної залежності. Однак наближені до актора люди заявляють, що Перрі знову потягнуло до алкоголю.

"Навряд чи хтось впізнає його [в готелі], тому що він такий неохайний в порівнянні з тим, яким його пам'ятають люди", – зазначив співрозмовник видання. За його словами, кінозірка залишає номер в готелі лише для того, щоб купити сигарети або відвідати лікарню.

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