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Зірка Друзів натякнула на можливе продовження серіалу

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Фанати серіалу в коментарях дуже розчулилася - фото 1
Фанати серіалу в коментарях дуже розчулилася / WallBox

Актриса Кортні Кокс розмістила цікавий пост в одній з соціальних мереж. Шанувальники заговорили про продовження культових Друзів.

Кортні Кокс завела інстаграм-аккаунт зовсім нещодавно, в січні 2019, але вже перетворила його на "френдстаграм".

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Крім селфі, фото собак і Еда Ширана в її стрічці є кілька відсилок до культового ситкому, який зробив її зіркою. Одна з останніх – відео, в якому вона підходить до будинку, де жили герої серіалу, зі словами: "Привіт! Я йду додому".

Фанати серіалу в коментарях дуже розчулилася: "Це просто епічно", "Я плачу", "Ми теж сумуємо", "Друзі назавжди!". До слова, 6 травня цього року виповниться 15 років з моменту виходу останньої серії легендарного серіалу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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