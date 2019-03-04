Кортні Кокс повторила кумедну сцену з диваном з Друзів: відео

Популярна акторка Кортні Кокс, яка зіграла Моніку у "Друзях", потішила фанатів кумедним відео, на якому повторила одну з веселих сцен у культовому серіалі. А ви згадали?

Навряд чи знайдеться чимало людей, які не бачили жодного епізоду "Друзів", а от кількість фанатів з роками зовсім не зменшується. Важко повірити, що улюбленим зіркам вже зовсім не по 20-30 років, однак актори зовсім не збираються прощатись повністю зі своїми минулими ролями.

І ще: Актриси серіалу Друзі зробили зворушливе спільне фото

Нещодавно 54-річна американська зірка Кортні Кокс, яку запам'ятали, як Моніку, поділилась кумедним відео з відсилкою на культовий серіал. На своїй сторінці в соцмережі Instagram Кокс опублікувала запис, на якому намагається поставити у домівці новий стіл. Звісно ж, не обійшлось без коронної фрази "Півот". Не дивно, що за короткий час ролик зібрав понад 900 тисяч переглядів.

Саме це слово повторяв Рос в одній з серій, коли він з Чендлером та Рейчел намагався занести диван. Щоразу, коли його потрібно було повернути, Рос кричав "Півот" (Pivot). Варто додати, що й справді одне зі значень цього слова – поворот, щоправда, друзям фраза все одно не надто подобалась. Згадали?

Читайте також: Друзі: як виник сміх Дженіс, який всіх дратував