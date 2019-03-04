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8 березня Голос країни

Кортні Кокс повторила кумедну сцену з диваном з Друзів: відео

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Кортні Кокс відтворила сцену з Друзів - фото 1
Кортні Кокс відтворила сцену з Друзів / TheTalko

Популярна акторка Кортні Кокс, яка зіграла Моніку у "Друзях", потішила фанатів кумедним відео, на якому повторила одну з веселих сцен у культовому серіалі. А ви згадали?

Навряд чи знайдеться чимало людей, які не бачили жодного епізоду "Друзів", а от кількість фанатів з роками зовсім не зменшується. Важко повірити, що улюбленим зіркам вже зовсім не по 20-30 років, однак актори зовсім не збираються прощатись повністю зі своїми минулими ролями.

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Нещодавно 54-річна американська зірка Кортні Кокс, яку запам'ятали, як Моніку, поділилась кумедним відео з відсилкою на культовий серіал. На своїй сторінці в соцмережі Instagram Кокс опублікувала запис, на якому намагається поставити у домівці новий стіл. Звісно ж, не обійшлось без коронної фрази "Півот". Не дивно, що за короткий час ролик зібрав понад 900 тисяч переглядів.

Саме це слово повторяв Рос в одній з серій, коли він з Чендлером та Рейчел намагався занести диван. Щоразу, коли його потрібно було повернути, Рос кричав "Півот" (Pivot). Варто додати, що й справді одне зі значень цього слова – поворот, щоправда, друзям фраза все одно не надто подобалась. Згадали?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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