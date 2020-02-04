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Як змінилися улюблені актори Поліцейської академії
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Легендарна Поліцейська комедія вийшла в далекому 1984 році і моментально завоювала наші серця! Сьогодні ділимося з вами актуальними фото акторів, які подарували нам неповторних персонажів.
Секрет успіху Поліцейської академії був простий: безліч колоритних персонажів і велика кількість жартів і безглуздих ситуацій, які змушують півтори години провести біля екрана. Минуло вже більше чверті століття, а фільм як і раніше дарує нам радість і заряджає чудовим настроєм!
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Стів Гутенберг
Привабливий і винахідливий на жарти колишній хуліган Махоуні протягом чотирьох частин був головним героєм Поліцейської академії. Ця роль зробила Стіва Гутенберга справжньою зіркою 80-х років. Після Махоуні на нього посипалися пропозиції, ролі у фільмах Кокон, Троє чоловіків і немовля в люльці, Коротке замикання. Але Гутенберг став мимовільним заручником одного комедійного амплуа, а всі спроби зіграти серйозні ролі обернулися крахом. У якийсь момент пропозицій стало менше, і незабаром вони зовсім зійшли нанівець.
Кім Кетрол
Роль коханої Кері Махоуні стала однією з низки ролей, які привели Кім до її слави. Для Кетрол це був всього лише п'ятий великий проєкт. На привабливу дівчину звернули увагу, це був тільки початок! Кім Кетрол також написала дві книги Досьє на сексуальність і Знайти себе. Актриса тричі була заміжня і кілька разів заручена. Зараз серце Кім вільне. Багатьом актриса відома за роллю Саманти у Секс і місто.
Джордж Бейлі
Істеричний і злопам'ятний капітан, який будує підступи новобранцям академії, але постійно сам потрапляє в пастки Махоуні і його друзів. Друга велика роль в кіно Джорджа Бейлі, першою став сержант Ріцо в не менше відомому серіалі МЕШ. Акторська скарбничка Бейлі небагата, адже все своє життя актор присвятив благодійності.
Тім Казурінскі
Тім Казурінскі, вжившись в роль вічного невдахи Світчака, змінив в житті безліч професій. Він грав на театральній, телевізійній та кіносцені, писав сценарії і навіть працював журналістом! Досі чоловік знімається в серіалах.
Джордж Гейнс
У фільмі добродушний керівник академії, попри наївність і часом навіть деяку дурість, був дуже любимий своїми курсантами. Вперше Джордж Гейнс дебютував в бродвейських мюзиклах, а в кіно став з'являтися з середини 50-х років. Ви можете також згадати його за фільмом Тутсі, тут він зіграв роль старіючого актора, який нав'язливо домагається розташування героїні Дастіна Хоффмана. До речі, актор має російське коріння.
Буба Сміт
Найвищий, тихий і сильний кадет Поліцейської академії Мойзес Хайтауер саме цією роллю всім запам'ятався Буба Сміт (Чарльз Аарон Сміт) американський актор і футболіст, ріст якої становив 201 см. За все життя він знявся всього в 50 фільмах. У актора були проблеми із зайвою вагою і в віці 66 років він помер від передозування препарату для схуднення.
Колін Кемп
Красуня Кіркленд все ще пізнавана. Колін Кемп, яка зіграла її, не сильно змінилася з роками. Після Поліцейської академії кар'єра актриси пішла на зліт. На її рахунку безліч гідних робіт. Вона досі не втратила популярність і знімається в кіно, займається продюсуванням і пише сценарії. Колін 66 років, вона була одружена з директором кіностудії Paramount Джоном Голдвіном, якому народила дочку.
Леслі Істербрук
Вона звела з розуму мільйони глядачів, сексуальна шикарна блондинка лейтенант Дебі Келехен, інструктор з фізичної підготовки. Зіграла її чудова Леслі Істербрук. Зараз їй 70 років і вона все ще продовжує активно зніматися в кіно. Чи займається продюсуванням. Заміжня за сценаристом і продюсером Деном Вілкокс.
Меріон Ремсі
Мила, соромлива темношкіра дівчина маленького зросту з тихим голоском, сержант Лаверн Хукс. Всі любили цього персонажа. Ця роль принесла популярність актрисі Меріон Ремсі. Зараз їй 72 роки. Вона майже не знімається в кіно, якийсь час співала і писала пісні.
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