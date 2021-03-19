Зірка Друзів Кортні Кокс поділилася рідкісним фото з коханим

Актриса Кортні Кокс опублікувала кілька зворушливих знімків і привітала свого бойфренда Джонні Макдейда з ірландським національним святом Днем Святого Патріка. Кортні написала, що дуже сумує за своїм коханим ірландцем і його сім'єю.

Фото з'явилося в інстаграмі зірки. Влітку 2020 року актриса розповіла, що через пандемію коронавірусної інфекції вони з 44-річним музикантом довго не бачилися, але регулярно зідзвонювалися по Zoom.

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Невідомо, чи відбулася довгоочікувана зустріч закоханих, проте зараз вони також переживають розлуку. Кортні поділилася з фоловерами милим селфі, на якому позує разом з коханим, а також опублікувала фотографію, де він сидить сам в затишній вітальні. Ще актриса поділилася знімком сім'ї свого бойфренда. Судячи з усього, вона з ними дуже здружилася. Гортайте галерею:

Відзначимо, що актриса Кортні Кокс була одружена з Девідом Аркеттом, від якого народила дочку Коко Райлі Аркетт. Однак в 2010 році пара оголосила про своє розлучення, а в 2013 вони остаточно розлучилися.

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