Зірка Дедпула знявся в рекламній кампанії Armani

Канадський актор Райан Рейнольдс ("Дедпул") став обличчям чоловічого аромату Armani Code Homme Absolu. Нова рекламна кампанія з ним у головній ролі вже запущена по всьому світу.

Рішення запросити Райана Рейнольдса стати обличчям новинки Giorgio Armani прийняв особисто дизайнер Джорджо Армані.

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За його словами, актор має харизму, невимушений стиль та правильну дозу іронії – все це відображає цінності бренду та нового аромату Armani Code Homme Absolu.

З нагоди виходу новинки Рейнольдс став головним героєм міні-фільму, присвяченого парфуму. Його зняла режисер Рід Морано, яка працювала над створенням серіалу "Розповідь служниці".

Нагадаємо, що аромат Armani Code вийшов у 2004 році. Зараз він входить в десятку найпопулярніших чоловічих ароматів у всьому світі. Тепер аромат представлений і в Україні.

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