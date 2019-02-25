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MARUV 8 березня

Зірка Дедпула знявся в рекламній кампанії Armani

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Райан Рейнольдс – обличчя кампанії Armani - фото 1
Райан Рейнольдс – обличчя кампанії Armani / Us Weekly

Канадський актор Райан Рейнольдс ("Дедпул") став обличчям чоловічого аромату Armani Code Homme Absolu. Нова рекламна кампанія з ним у головній ролі вже запущена по всьому світу.

Рішення запросити Райана Рейнольдса стати обличчям новинки Giorgio Armani прийняв особисто дизайнер Джорджо Армані.

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За його словами, актор має харизму, невимушений стиль та правильну дозу іронії – все це відображає цінності бренду та нового аромату Armani Code Homme Absolu.

Зірка Дедпула знявся в рекламній кампанії Armani - фото 309825

Зірка Дедпула знявся в рекламній кампанії Armani - фото 309826

Зірка Дедпула знявся в рекламній кампанії Armani - фото 309827

Зірка Дедпула знявся в рекламній кампанії Armani - фото 309828

Зірка Дедпула знявся в рекламній кампанії Armani - фото 309829

З нагоди виходу новинки Рейнольдс став головним героєм міні-фільму, присвяченого парфуму. Його зняла режисер Рід Морано, яка працювала над створенням серіалу "Розповідь служниці".

Нагадаємо, що аромат Armani Code вийшов у 2004 році. Зараз він входить в десятку найпопулярніших чоловічих ароматів у всьому світі. Тепер аромат представлений і в Україні.

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Джерело: refinery29
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